Russische winkels moederbedrijf Zara sluiten deuren

Zara-moeder Inditex sluit al zijn winkels in Rusland en ook de webshops gaan op zwart. Het bedrijf, dat ook bekend is van merken als Stradivarius, Bershka, Pull & Bear en Massimo Dutti, doet dat omdat het “onder de huidige omstandigheden de continuïteit in Rusland niet kan garanderen”. Inditex geeft in tegenstelling tot veel andere bedrijven geen waardeoordeel over de Russische inval in Oekraïne.

Het Spaanse bedrijf geeft aan 502 winkels in Rusland te hebben, waarvan 86 Zara-winkels. De verkopen in Rusland zijn goed voor 8,5 procent van de operationele winst van het modeconcern. De totale investeringen die Inditex in Rusland heeft gedaan, zijn volgens het bedrijf niet groot. dat komt omdat alle winkels gehuurd zijn.

Inditex laat verder weten 9000 medewerkers te hebben in Rusland. Met het personeel gaat het Spaanse bedrijf een plan ontwikkelen om hen te ondersteunen.