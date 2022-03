Visa en Mastercard doen Rusland in de ban

Creditcardmaatschappijen Visa en Mastercard schorten alle activiteiten in Rusland op en alle creditcards die in het land zijn uitgegeven werken niet langer in het buitenland. Passen die zijn uitgegeven door financiële instellingen buiten Rusland werken ook niet meer in het land.

“We zijn genoodzaakt te handelen na de niet-uitgelokte Russische invasie van Oekraïne en de onaanvaardbare gebeurtenissen waarvan we getuige zijn geweest”, zegt topman Al Kelly van Visa. “We betreuren de impact die dit zal hebben op onze gewaardeerde collega’s en op de klanten, partners, verkopers en kaarthouders die we in Rusland bedienen. Deze oorlog en de voortdurende bedreiging van vrede en stabiliteit vragen om een reactie in overeenstemming met onze waarden.”