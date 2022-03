China wil zeker zijn dat er voldoende voedsel beschikbaar blijft

China kan niet vertrouwen op internationale markten om er zeker van te zijn dat er altijd voldoende voedsel beschikbaar is. Daarom moet het land meer werk maken van de eigen voedselvoorziening. Dat heeft de Chinese president Xi Jinping volgens staatsmedia gezegd op een politieke bijeenkomst.

Volgens hem zou China zich moeten richten op zijn binnenlandse voedselmarkten en er tegelijkertijd voor zorgen dat er voldoende importmogelijkheden zijn. Xi benadrukte ook het belang van de bescherming van landbouwgrond en verdere technologische ontwikkeling van de zaadindustrie om vraagstukken op het gebied van voedselzekerheid op te lossen.

Dit weekend zijn er meerdere belangrijke politieke bijeenkomsten in China en daarom is er al meer nieuws naar buiten gekomen over het economische beleid voor de komende tijd. Zaterdag kondigde premier Li Keqiang bijvoorbeeld al aan dat China veel prioriteit geeft aan energiezekerheid en weigert een specifiek doel te stellen voor de afbouw van het gebruik van energie. Het land gaat daarom meer olie, gas en kolen winnen en reserves aanleggen.

Dat laatste zei de premier bij het begin van een jaarlijkse sessie van het Nationaal Volkscongres, het Chinese parlement. Daar werd door verschillende beleidsmakers ook al gewezen op het belang van voedselzekerheid. Dit thema wordt binnen de Chinese overheid nu zelfs extra belangrijk gevonden omdat de wereldmarktprijzen van bijvoorbeeld graan en andere gewassen flink zijn gestegen door de Russische invasie van Oekraïne.