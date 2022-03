Danone stopt plannen, maar blijft wel zuivel verkopen in Rusland

Danone heeft zijn plannen om extra in Rusland te investeren opgeschort na de Russische invasie van Oekraïne. Maar het Franse voedingsmiddelenconcern gaat wel door met de verkoop van zuivel en babyvoeding in het land. Dat doet Danone naar eigen zeggen om de lokale bevolking van essentiële levensbehoeften te blijven voorzien.

Het bedrijf, dat in Nederland onder meer bekend is van Activia-yoghurt en het kindertoetje Danoontje, geeft aan de situatie rond Oekraïne en Rusland voorlopig in de gaten te houden. Ook staat in een verklaring dat er gehoor gegeven zal worden aan alle beslissingen van de Franse overheid.

Volgens de Franse krant Le Figaro heeft de topman van Danone onlangs nog een ontmoeting gehad met de Franse president Emmanuel Macron, samen met andere belangrijke bestuurders uit het Franse bedrijfsleven. Daar zou de president er bij hen hebben aangedrongen om Rusland niet overhaast te verlaten, in ieder geval niet zonder overleg met de Franse regering.

Danone heeft ook nog twee fabrieken in Oekraïne. Een daarvan is momenteel gesloten te midden van al het oorlogsgeweld. De andere fabriek was aanvankelijk ook dicht, maar daar is de productie inmiddels weer opgestart.