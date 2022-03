Kredietstatus Rusland verslechtert volgens Moody’s in rap tempo

De kredietwaardigheid van Rusland is in enkele dagen tijd nog verder teruggelopen, nu het Westen het land steeds meer de rug toekeert vanwege de oorlog in Oekraïne. Daarop wijst het toonaangevende ratingbureau Moody’s dat de status van Rusland onlangs al tot junk verlaagde.

Bij de firma gaat het oordeel nu van B3 naar Ca, wat betekent dat het risico op wantbetalingen nu nog groter wordt geacht. De afwaardering hangt volgens een verklaring van Moody’s samen met “ernstige zorgen” over de bereidheid en het vermogen van Rusland om verplichtingen ten aanzien van schulden na te komen.

Enkele uren voor het besluit van Moody’s ondertekende de Russische president Vladimir Poetin nog een decreet dat de Russische regering en Russische bedrijven toestaat om buitenlandse schuldeisers in roebels af te rekenen. De Russische munt is afgelopen week echter fors in waarde gedaald.

Kredietbeoordelaars als Moody’s en Fitch hadden de rating van Rusland onlangs al verlaagd vanwege de internationale sancties die door het Westen aan Rusland zijn opgelegd als reactie op de invasie van Oekraïne. Het was niet de eerste keer dat Rusland werd afgewaardeerd tot junk. Moody’s en S&P namen begin 2015 beide soortgelijke stappen nadat de annexatie van de Krim en de kelderende olieprijzen een valutacrisis in Rusland veroorzaakten.