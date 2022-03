Visa en Mastercard doen Rusland in de ban

Creditcardmaatschappijen Visa en Mastercard schorten alle activiteiten in Rusland op en alle creditcards die in het land zijn uitgegeven werken niet langer in het buitenland. Passen die zijn uitgegeven door financiële instellingen buiten Rusland werken ook niet meer in het land.

“We zijn genoodzaakt te handelen na de niet-uitgelokte Russische invasie van Oekraïne en de onaanvaardbare gebeurtenissen waarvan we getuige zijn geweest”, zegt topman Al Kelly van Visa. “We betreuren de impact die dit zal hebben op onze gewaardeerde collega’s en op de klanten, partners, verkopers en kaarthouders die we in Rusland bedienen. Deze oorlog en de voortdurende bedreiging van vrede en stabiliteit vragen om een reactie in overeenstemming met onze waarden.”

Volgens Visa kunnen Russische kaarthouders nog wel in hun eigen land goederen en diensten met de creditcard aanschaffen, maar verwerkt het bedrijf de transacties niet meer. Dat zal door een Russisch bedrijf gebeuren. Visa- en Mastercard-producten die door Russische banken zijn uitgegeven, blijven werken totdat ze verlopen, zei de Russische centrale bank in een verklaring.

Visa en Mastercard hebben begin deze maand al meerdere Russische financiële instellingen van hun netwerk geblokkeerd. Daarmee voldeden de Amerikaanse bedrijven aan de sancties die zijn opgelegd tegen Rusland vanwege de invasie in Oekraïne.

De sancties zouden de creditcardmaatschappijen ook verplichten om de toegang tot het netwerk op te schorten voor Russen en Russische instellingen die op een zwarte lijst staan. De Verenigde Staten en onder meer de Europese Unie hebben verschillende Russische financiële bedrijven aan de lijst toegevoegd, waaronder de centrale bank van het land en de op één na grootste kredietverstrekker VTB.