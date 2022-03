AEX verder onder druk door mogelijk verbod olie uit Rusland

De Amsterdamse AEX-index lijkt maandag verder weg te zakken na de zware koersval op vrijdag. De beurshandel wordt opnieuw vooral gedomineerd door de oorlog in Oekraïne en de zorgen over de impact van het conflict op de wereldeconomie. De olieprijzen schoten daarbij verder omhoog na berichten dat de Verenigde Staten en de Europese bondgenoten overwegen Russische olie te boycotten. Een tegenvallende groeidoelstelling voor de Chinese economie voor dit jaar zorgt daarbij voor extra druk.

De hoofdindex op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een verlies van zo’n 1,5 procent na de daling van 4,8 procent op vrijdag. Ook elders Europa zullen naar verwachting in het rood openen. De aandelenmarkten in Azië gingen maandag hard omlaag. In Tokio sloot de Nikkei 2,9 procent. De aandelenmarkt in Moskou blijft in ieder geval tot en met dinsdag gesloten.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds ruim 2 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong zakte dik 3 procent. De Chinese regering liet afgelopen weekeinde weten voor 2022 te mikken op een economische groei van 5,5 procent. Dat is het laagste percentage in meer dan dertig jaar tijd en volgens economen zal het zelfs een hele opgave worden om aan deze groeidoelstelling te voldoen.

De olieprijs bereikte het hoogste niveau sinds 2008. Brentolie werd 9 procent duurder op 128,70 dollar per vat en de prijs van Amerikaanse olie steeg 8,3 procent tot 125,26 dollar. Sinds Rusland Oekraïne is binnengevallen zijn de olieprijzen met ruim een derde gestegen.

Op het Damrak staat Shell in de belangstelling. Het olie- en gasconcern liet afgelopen weekeinde weten de winst op goedkoop ingekochte Russische olie te bestemmen voor humanitaire hulp aan Oekraïne.

Heineken verklaarde te stoppen met zijn export naar Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Ook zijn alle nieuwe investeringen in het land stopgezet, bevestigde de brouwer na berichtgeving door onder meer NRC. Heineken maakt in Rusland onder andere de bieren Zhigulevskoe en Oxota voor de lokale markt. Met circa 1800 werknemers is het bedrijf naar eigen zeggen de derde brouwer van het land. De Russische markt vertegenwoordigt evenwel minder dan 2 procent van de wereldwijde omzet van Heineken.

De euro was 1,0892 dollar waard, tegenover 1,0911 dollar op vrijdag.