AEX zakt verder weg door mogelijk verbod op Russische olie

De Amsterdamse AEX-index zakte maandag verder weg na de forse verliesbeurt op vrijdag. De beurshandel wordt opnieuw gedomineerd door de oorlog in Oekraïne en de zorgen over de impact van het conflict op de wereldeconomie. De olieprijzen schoten daarbij verder omhoog na berichten dat de Verenigde Staten en de Europese bondgenoten overwegen Russische olie te boycotten.

De olieprijs bereikte het hoogste niveau sinds 2008. Brentolie werd 9 procent duurder op 128,70 dollar per vat en de prijs van Amerikaanse olie steeg 8,3 procent tot 125,26 dollar per vat. Sinds Rusland Oekraïne is binnengevallen zijn de olieprijzen met ruim een derde gestegen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken liet zondag weten dat er serieus wordt gepraat met de bondgenoten over een ban. Japan heeft al aangegeven mee te doen.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,8 procent in het rood op 659,52 punten. Vrijdag raakte de graadmeter al 4,8 procent kwijt. De MidKap daalde 4,6 procent tot 900,44 punten. De beurs in Parijs zakte 3,9 procent en Londen verloor 1,5 procent. De DAX in Frankfurt kelderde 4 procent. De Duitse beurs raakte vorige week al 10 procent aan waarde kwijt. Londen verloor 1,6 procent. De aandelenmarkt in Moskou blijft in ieder geval tot en met dinsdag dicht.

ING, die van de Nederlandse bank het grootste risico loopt door de oorlog in Oekraïne, kreeg opnieuw een tik van 7 procent, na de koersval 10 procent op vrijdag. De olieproducenten profiteerden van de hogere olieprijzen. In Londen klom BP 5 procent en in Amsterdam dikte Shell ruim 5 procent aan. Shell, de enige stijger in de AEX, liet daarbij afgelopen weekeinde weten de winst op goedkoop ingekochte Russische olie te bestemmen voor humanitaire hulp aan Oekraïne.

Heineken zakte 4,6 procent. De bierbrouwer verklaarde te stoppen met zijn export naar Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Ook zijn alle nieuwe investeringen in het land stopgezet. De Russische markt vertegenwoordigt evenwel minder dan 2 procent van de wereldwijde omzet van Heineken.

In de MidKap kelderde Vopak 14 procent. Analisten van Jefferies haalden het tankopslagbedrijf van de kooplijst. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM leverde 13 procent in door het vooruitzicht van nog hogere brandstofkosten.

De euro was 1,0885 dollar waard, tegenover 1,0911 dollar op vrijdag. De prijs van goud ging verder omhoog. Het edelmetaal dat in onzekere tijden als een veilige haven wordt beschouwd, werd 1,5 procent duurder op 1997 dollar per troy ounce (31,1 gram).