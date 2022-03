Analyse: aantal aannemers hard gegroeid in coronatijd

Door de enorme kluswoede tijdens de coronalockdowns heeft Nederland er afgelopen jaren veel aannemersbedrijven bijgekregen. Volgens een analyse van dataspecialist BoldData telt Nederland nu meer dan 89.000 aannemers, bijna een derde meer dan begin 2020. Bijna al deze aannemers zijn zelfstandigen.

BoldData baseert zich onder meer op gegevens over inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel (KVK). Daaruit komt naar voren dat het aantal aannemersbedrijven eerdere jaren al duidelijk toenam. Maar in 2019, het laatste jaar voor de pandemie, was volgens BoldData voor het eerst in jaren sprake van een lichte afname.

Doordat mensen in de coronatijd veel meer aan huis gekluisterd zaten, steeg de vraag naar verbouwingen en renovaties. Dit is al eerder in onderzoeken aan het licht gekomen. Aangezien een dure, verre vakantie er door corona vaak niet inzat hadden veel mensen ook meer geld over om hun huis eens goed aan te pakken.

In andere branches binnen de bouw zijn volgens BoldData vergelijkbare trends waar te nemen als bij de aannemers. Van elektricienbedrijven zijn er sinds het begin van de virusuitbraak bijvoorbeeld meer dan 2800 bijgekomen, wat neerkomt op een plus van dik een kwart. Ook van loodgietersondernemingen en dakbouwers kwamen er veel bij, met toenames van respectievelijk 17 en 21 procent. Bij schildersbedrijven constateert BoldData een stijging van 7 procent.