Euro en Russische roebel dalen door dreiging olie-embargo

De euro en andere Europese valuta stonden maandag verder onder druk door de escalatie van de oorlog in Oekraïne. Ook de Russische roebel dook verder omlaag na berichten dat de Verenigde Staten overwegen olie uit Rusland te boycotten. De oorlog in Oekraïne zal de Europese economie het hardst treffen, gezien de afhankelijkheid van Russische olie.

De euro zakte tijdens de Aziatische handelssessie tot 1,0883 dollar, van 1,0911 dollar op vrijdag, nadat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken verklaarde dat de VS en zijn Europese bondgenoten een mogelijk verbod op de invoer van Russische olie bespreken om de economische druk op het land te vergroten. De koers van de Amerikaanse dollar wordt daarbij gesteund door het vooruitzicht dat de Federal Reserve de rente zal gaan verhogen.

De euro is na de dollar de meest verhandelde valuta ter wereld en is de afgelopen maand met ongeveer 5 procent in waarde gedaald. De euro bereikte ook de zogeheten pariteit ten opzichte van de Zwitserse frank, die in onzekere tijden als een veilige haven wordt beschouwd. Dat wil zeggen dat voor 1 euro precies 1 Zwitserse frank moet worden betaald. Het was voor het eerst sinds januari 2015 dat de eenheidsmunt naar dat niveau zakte.

De Poolse zloty zakte naar een historisch dieptepunt ten opzichte van de euro door de zorgen over de Russische invasie van Oekraïne. De valuta van de landen die het dichtst bij het oorlogsgebied liggen staan onder druk aangezien ze het meest zullen worden getroffen door de sancties tegen Rusland. Elke Oost-Europese munteenheid is de afgelopen week gedaald ten opzichte van de dollar, aangevoerd door de koersval van de roebel die een nieuw dieptepunt bereikte ten opzichte van de dollar.

De oostelijke landen van de Europese Unie grijpen ook in op de markt om hun valuta te beschermen tegen de uitverkoop. De Tsjechische centrale bank verkocht vrijdag vreemde valuta om de koers van de eigen munt te stutten. De Poolse centrale bank greep vorige week al drie keer in om de daling van de zloty af te remmen. De Zwitserse centrale bank verklaarde daarbij klaar te staan om in te grijpen om de snel stijgende frank aan te pakken.