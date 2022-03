Factoring steeds populairder onder ondernemers

Per april stopt de financiële steun voor ondernemers vanuit de overheid. Veel ondernemers hebben torenhoge schulden en hebben daarnaast te maken met facturen die niet betaald worden. Steeds meer ondernemers staan open voor alternatieve financieringsvormen, zoals microkredieten of factoring. Ook voor ZZP’ers kan een dergelijke financieringsvorm veel voordelen bieden.

Wat is factoring?

Factoring is het verkopen van facturen aan een externe partij. De reden dat ondernemers hiervoor kiezen, is omdat ze direct over hun geld beschikken. Je kan nog zoveel verkocht hebben of diensten verleend hebben, zolang jouw klanten (nog) niet betalen kun jij niets met de verdiende centen doen. Sinds de coronacrisis hebben ondernemers te maken met facturen die niet betaald worden. Factoring biedt uitkomst, want een factoringmaatschappij betaalt in principe altijd direct uit. Dit is wel afhankelijk van het type factoring waar je voor kiest.

Direct over geld beschikken

Als je kiest voor factoring betekent dit dat zodra je als ondernemer een factuur naar een klant opmaakt je deze niet naar de klant stuurt, maar naar de factoringmaatschappij waar je mee samenwerkt. Deze betaalt jou uit, en stuurt de factuur vanuit hun eigen administratie naar jouw klant. Als deze klant niet betaalt, of veel te laat betaalt doordat er vanwege de overheidsrestricties van de afgelopen twee jaar financieringsproblemen zijn, is dat dus hun probleem, en niet dat van jou. Het grote voordeel is dat ondernemers direct over het geld kunnen beschikken. Hierdoor voorkomen financieel managers dat de onderneming tegen cashflowproblemen aanloopt. Uiteraard zijn er wel kosten aan verbonden. Op factoring uitleg kan je meer lezen.

Het is juist die cashflow die belangrijk is voor ondernemers, ook als je net begint. Als deze gezond is, betekent dit dat een bedrijf zonder problemen werknemers en leveranciers, huur, belastingen en andere kosten kan betalen. Daarbij is het nodig dat er wordt er gekeken hoeveel geld eruit gaat en hoeveel geld er wordt omgezet. Als het economisch uitdagend is, zoals nu het geval is, vlak na de coronacrisis en met een oorlog in Oekraïne, kan het lastig zijn om de cashflow goed te beheren. Op de factoring blog van The Blue Factor, kan je meer lezen over hoe je als ondernemer bijvoorbeeld geld kan lenen zonder gebruik te maken van een bank.

Kosten vaak lager dan bij bank

Met name in onzekere tijden is het voor elke ondernemer, startend of niet, ZZP’er of met meerdere mensen in dienst, essentieel om een nauwkeurig beeld te hebben van de financiële positie. Daar hoort ook een cashflowprognose bij, die continu herzien en bijgewerkt moet worden. Als er vervolgens iets tegenvalt en je komt als ondernemer in de financiële problemen terecht, is het goed om te weten wat de mogelijkheden zijn. Bij factoring neemt de factoringmaatschappij de openstaande facturen over, waarbij vaak de financieringskosten lager zijn dan bij een klassieke bank.

Kortom, een positieve cashflow is noodzakelijk om op korte termijn levensvatbaar te zijn. Maak wekelijks tijd om aan de prognose te werken en zodoende je inkomsten en uitgaven te beheren. Voor veel ondernemers staat de financiële rapportage niet bovenaan de agenda, maar toch is het wel degelijk belangrijk om je bewust te zijn van de financiële gezondheid van je onderneming.