Goudprijs verder omhoog door onrust op financiële markten

De goudprijs is verder gestegen door de oorlog in Oekraïne en de onrust op de financiële markten. Beleggers proberen hun geld in onzekere tijden vaak in veilig geachte beleggingen te stoppen. Goud wordt gezien als een goede manier om waarde op te slaan.

De prijs van een troy ounce (31,1 gram) goud steeg met meer dan 1 procent naar ruim 1992 dollar. Sinds de Russische invasie van Oekraïne is de prijs van het edelmetaal met ruim 4 procent gestegen. Beleggers zijn bezorgd dat de sancties tegen Rusland de wereldwijde groei afzwakken en de inflatie verder laten toenemen.

De prijs van palladium stijgt ook en heeft een recordhoogte bereikt. Dat metaal wordt bijvoorbeeld gebruikt in katalysatoren van auto’s. Rusland is de grootste leverancier ter wereld van palladium en bij een escalatie van het conflict rond Oekraïne zouden Russische leveringen verstoord kunnen worden. Zo’n 40 procent van alle palladium wordt in Rusland gewonnen. Ook de prijs van koper is hoger dan ooit.