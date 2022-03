Japanse kledingketen Uniqlo blijft in Rusland actief

Het Japanse Fast Retailing, het grootste detailhandelsconcern van Azië en eigenaar van kledingketen Uniqlo, blijft in Rusland actief ondanks de internationale druk om het land te isoleren vanwege de invasie van Oekraïne. Veel andere grote bedrijven keren Rusland juist de rug toe vanwege de oorlog.

“Kleding is een levensbehoefte. Het volk van Rusland heeft hetzelfde recht om te leven als wij dat doen”, zei topman Tadashi Yanai van het Japanse concern. Hoewel hij tegen de oorlog is en er bij elk land op aandringt zich ertegen te verzetten, blijven alle vijftig Uniqlo-winkels in Rusland open.

De opmerkingen van Yanai druisen in tegen de aankondigingen van andere grote kledingketens om de activiteiten in Rusland te beëindigen of op te schorten. De Japanse topman verklaarde eerder al dat hij vraagtekens zet bij de trend om bedrijven onder druk te zetten om politieke keuzes te maken.

In april vorig jaar weigerde Yanai commentaar te geven op de problemen rond de inkoop van katoen uit de Chinese regio Xinjiang, een maand voordat bekend werd dat de Verenigde Staten een zending Uniqlo-shirts hadden geblokkeerd vanwege zorgen over dwangarbeid in die regio. Andere bedrijven waaronder de Amerikaanse sportkledingfabrikant Nike hebben wel beloofd geen katoen uit Xinjiang te gebruiken, een stap die Fast Retailing nog niet heeft gezet. Het Japanse bedrijf houdt wel vol dat er geen sprake is van dwangarbeid in zijn toeleveringsketen.

De Russische invasie van Oekraïne heeft geleid tot zware sancties tegen Rusland en tot een uittocht van grote internationale bedrijven. De grotere rivaal van Fast Retailing, het Spaanse Inditex, sluit tijdelijk zijn 502 winkels, waaronder die van kledingketen Zara, in Rusland en schort de onlineverkopen op. Ook Apple en Nike hebben hun winkels gesloten.

De Japanse regering heeft de lijn van de Verenigde Staten en de Europese Unie gevolgd door een reeks sancties op te leggen, waaronder het bevriezen van tegoeden van Russische functionarissen en oligarchen en die van financiële instellingen, waaronder de Russische centrale bank.

Japanse bedrijven zijn tot nu toe verdeeld over een vertrek uit Rusland. De grootste autofabrikanten van het land Toyota en Honda hebben wel leveringen naar Rusland stopgezet. Tabaksfabrikant Japan Tobacco, die een belang van 37 procent in de Russische markt heeft, blijft actief in het land maar zegt wel “volledig toegewijd” te zijn aan de naleving van nationale en internationale sancties.