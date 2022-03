Olieprijzen sterk omhoog, VS overwegen ban Russische olie

De olieprijzen gingen maandag zeer hard omhoog, omdat de Verenigde Staten en zijn bondgenoten een ban overwegen op de import van Russische olie vanwege de oorlog in Oekraïne. Rusland is een belangrijke exporteur van olie en bij een verbod zal het aanbod op de oliemarkt nog verder onder druk komen te staan, met mogelijk zelfs tekorten.

De prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie (van 159 liter) steeg maandagochtend met meer dan 9 procent naar ruim 126 dollar. Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, Europa en Afrika, werd bijna 10 procent duurder op bijna 130 dollar per vat. Daarmee liggen de olieprijzen op de hoogste niveaus sinds juli 2008 en zijn de records van dat jaar in zicht toen Amerikaanse olie bijna 150 dollar per vat kostte. Kenners sluiten niet uit dat de prijzen naar de 200 dollar kunnen stijgen.

Rusland exporteerde in december dagelijks ongeveer 7,8 miljoen vaten aan olie en andere petroleumproducten naar het buitenland, aldus het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Het land is na Saudi-Arabië en de VS de grootste olieproducent ter wereld. Een groot deel daarvan wordt gekocht door westerse landen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken liet zondag weten dat er serieus wordt gepraat door het Witte Huis met zijn bondgenoten over een ban. Japan heeft al gezegd mee te kunnen doen.

De roep om een boycot van Russische olie wordt steeds luider om zo het Kremlin te straffen voor de invasie van Oekraïne en Moskou financieel te raken. Rusland is voor zijn overheidsinkomsten erg afhankelijk van de verkoop van olie en gas.

Sinds Rusland Oekraïne is binnengevallen zijn de olieprijzen met ruim een derde gestegen, door zorgen dat de leveringen verstoord kunnen raken. Zo zijn meerdere Russische banken uitgesloten van het internationale betalingssysteem SWIFT, waardoor het ook moeilijker is geworden om te betalen voor Russische olie. Grote oliebedrijven als BP, Shell, Equinor, TotalEnergies en ExxonMobil hebben al aangekondigd te vertrekken uit Rusland of hun activiteiten in het land op te schorten vanwege het conflict in Oekraïne en de sancties.