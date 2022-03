Prijzen koper en aluminium naar record door oorlog Oekraïne

De prijzen van koper, aluminium en nikkel stegen maandag naar nieuwe records door de vrees dat de leveringen uit Rusland geraakt zullen gaan worden door de westerse sancties over de oorlog in Oekraïne. Rusland is een belangrijke producent van die metalen die veel worden gebruikt in onder meer de industrie en bouwsector.

De prijs van een ton koper, dat bijvoorbeeld wordt gebruikt voor bekabeling in de telecom, steeg op de Londense metalenmarkt naar 10.790 dollar, waarmee het oude record van mei vorig jaar werd verbroken. Aluminium kost nu meer dan 4000 dollar per ton. Dat lichtgewicht metaal wordt bijvoorbeeld veel gebruikt voor de productie van auto’s en vliegtuigen, maar ook voor bouwmaterialen.

Ook de nikkelprijs heeft een nieuw record bereikt, met meer dan 37.000 dollar per ton. Nikkel wordt onder meer gebruikt voor batterijen en de productie van roestvrij staal. Ook de prijzen van metalen als zink en tin gingen verder omhoog door de onrust rond Oekraïne.