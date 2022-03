Shell beperkt verkoop stookolie en diesel in Duitsland

Olie- en gasconcern Shell beperkt de verkoop van onder meer stookolie en diesel aan grote klanten in Duitsland. Het bedrijf geeft in een brief als reden “de enorme verstoringen en tekorten op de energiemarkt” die het gevolg zijn van de oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende sancties. Ook de toenemende economische activiteit na de coronapandemie speelt volgens Shell een rol.

Om toch aan contractuele verplichtingen te kunnen voldoen, beperkt Shell de verkoop aan klanten die niet zo’n contract hebben. Tegelijkertijd laat het bedrijf weten alles in het werk te stellen “om de leveringsketen te stabiliseren, zo goed en zo kwaad als het gaat”. Probleem is wel dat het volgens Shell moeilijk is te voorzien hoe de situatie zich ontwikkelt.