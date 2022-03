Uber stijgt op voorzichtig Wall Street na verhoging verwachtingen

Uber Technologies ging maandag omhoog op de beurzen in New York. Beleggers reageerden verheugd op de verhoging van de verwachtingen door het bedrijf achter de gelijknamige taxi-app en aanbieder van bezorgdiensten. De beurshandel stond verder vooral in het teken van de Russische oorlog in Oekraïne. De koersverliezen op Wall Street bleven daarbij beperkt. Ook in Europa wisten de aandelenmarkten de forse verliezen van eerder op de dag terug te dringen.

Berichten dat de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov en zijn Oekraïense ambtgenoot Dmitro Koeleba elkaar donderdag ontmoeten in het zuiden van Turkije om te praten over het conflict zorgden voor enige opluchting. Hun Turkse collega Mevlut Cavusoglu heeft dat gemeld en Moskou heeft de afspraak volgens Russische media bevestigd. Maandagmiddag staat ook nog een derde overlegronde gepland tussen Rusland en Oekraïne in Belarus. De verwachtingen zijn niet hooggespannen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,7 procent lager op 33.384 punten. De brede S&P 500 zakte 0,5 procent tot 4306 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,2 procent tot 13.292 punten.

De olieprijzen gingen verder omhoog na berichten dat de Verenigde Staten en de Europese bondgenoten overwegen Russische olie te boycotten. Brentolie werd 1,9 procent duurder op 120,32 dollar per vat en de prijs van Amerikaanse olie steeg 0,7 procent tot 116,44 dollar per vat. Eerder op de dag werd voor Brentolie ruim 139 dollar betaald en kostte een vat Amerikaanse olie meer dan 130 dollar. Dat waren de hoogste niveaus sinds 2008.

Uber steeg 5,5 procent. Het bedrijf stelde snel te herstellen van de verstoringen die werden veroorzaakt door de omikronvariant van het coronavirus in het laatste kwartaal van 2021 en schroefde zijn verwachtingen voor het eerste kwartaal op. Zowel bij de taxidienst als de bezorgdiensten ziet het bedrijf de winstontwikkeling verbeteren ten opzichte van het vierde kwartaal.

Airbnb leverde 0,7 procent in. Volgens topman en medeoprichter Brian Chesky hebben meer dan 26.000 woningeigenaren wereldwijd via het woningverhuurplatform een plek geboden aan Oekraïense vluchtelingen. Dat aantal is inclusief ruim 11.000 nieuwe verhuurders die zich de afgelopen week om die reden hebben aangemeld. Netflix daalde 0,5 procent. Het streamingbedrijf heeft zijn diensten in Rusland opgeschort om te protesteren tegen de invasie van Oekraïne door het land.

De euro was 1,0896 dollar waard, tegenover 1,0911 dollar op vrijdag.