Aandelenbeurs Moskou blijft gesloten

De aandelenbeurs in Moskou blijft ook woensdag gesloten, zo heeft de Russische centrale bank besloten. Het is sinds 28 februari niet meer mogelijk om in aandelen te handelen aan die beurs, om binnenlandse beleggers te beschermen tegen forse verliezen als gevolg van de Russische inval in Oekraïne. Het wordt vanaf woensdag voor Russen wel weer mogelijk roebels te verhandelen, iets wat tijdelijk was verboden.

De Russische centrale bank besloot de aandelenhandel op te schorten nadat de belangrijkste graadmeter van de Moskouse beurs een recordverlies leed. Maar Russische bedrijven die ook aan de beurs in Londen een notering hebben, zijn sinds de aanval van Rusland op Oekraïne en de daarop volgende economische sancties 90 procent minder waard geworden.

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk proberen de regering van president Vladimir Poetin een nieuwe economische klap toe te brengen. De Amerikanen importeren voortaan geen olie, gas en kolen meer uit Rusland. De Britten willen later dit jaar de olie-import uit Rusland hebben gestopt. Die sancties komen bovenop maatregelen die Russische banken pijn moeten doen. Een aantal banken uit het land is uitgesloten van het internationale berichtensysteem voor de financiële sector SWIFT, waardoor het veel moeilijker wordt transacties uit te voeren.