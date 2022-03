Adidas volgt Puma en Nike en sluit ook winkels in Rusland

Het Duitse sportmerk Adidas stopt voorlopig met zijn winkels in Rusland. Daarmee reageert het concern op een vergelijkbare manier als branchegenoten Puma en Nike op de Russische inval in Oekraïne.

De stap betekent dat de winkels en de webshop van Adidas in het land de komende tijd niet meer opengaan. Het personeel zal volgens Adidas wel worden doorbetaald. Eerder kondigde Adidas al aan zijn samenwerking met de Russische voetbalbond op te schorten.

De lijst met bedrijven die Rusland op de een of andere manier voorlopig boycotten wordt almaar groter. Een uitzondering in de kledingwereld is het Japanse detailhandelsconcern Fast Retailing. De eigenaar van kledingketen Uniqlo blijft in Rusland actief ondanks de internationale druk om het land te isoleren. “Kleding is een levensbehoefte. Het volk van Rusland heeft hetzelfde recht om te leven als wij”, heeft topman Tadashi Yanai eerder deze week laten weten.