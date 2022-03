Amazon weert nieuwe klanten Rusland en Belarus van clouddienst

Amazon gaat zijn cloudplatform Amazon Web Services (AWS) sluiten voor nieuwe klanten uit Rusland en Belarus. Die beslissing is door het technologieconcern genomen vanwege de betrokkenheid van de landen bij de oorlog in Oekraïne. Amazon zegt in Rusland vooral klanten te hebben die de ontwikkelingsteams zijn van bedrijven met hoofdkantoren ergens anders op de wereld. Met de Russische overheid zegt Amazon al langer geen zaken te doen.

Verder meldt Amazon dat klanten van de dienst niet mogen dreigen met of aanmoedigen tot geweld, terrorisme of andere ernstige schade. Anders zal de toegang tot AWS worden opgeschort.

Eerder zei het webwinkel- en technologieconcern al de Oekraïense overheid en ondernemingen op het gebied van cyberveiligheid te steunen en 10 miljoen dollar te doneren voor humanitair werk in het land.

Dinsdag kondigde McDonald’s aan zijn Russische vestigingen te sluiten en zeiden koffieketen Starbucks en frisdrankconcern Coca-Cola te stoppen met zakendoen in het land. De druk op Amerikaanse bedrijven om Rusland te boycotten groeit.