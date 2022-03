Coca-Cola en Pepsi trekken zich terug uit Rusland

Frisdrankconcern Coca-Cola gaat geen zaken meer doen in Rusland. Het Amerikaanse bedrijf meldt dat het meeleeft met “de mensen die lijden onder de onbeschrijfelijke gevolgen van de tragische gebeurtenissen in Oekraïne”. Het is niet direct duidelijk wat dit concreet betekent voor de verkoop van producten van Coca-Cola en merken als Fanta in Rusland. Pepsi is binnenkort niet meer te koop in het land.

Pepsico stopt met het verkopen van frisdrank in Rusland. Het bedrijf achter merken als Pepsi, Doritos en Duyvis gaat voorlopig ook niet meer investeren en adverteren in het land. Wel gaat Pepsico door met het leveren van eerste levensbehoeften als melk en babyproducten.

“Door onze activiteiten voort te zetten, blijven we ook steun verlenen aan het levensonderhoud van onze 20.000 Russische medewerkers en de 40.000 Russische landarbeiders in onze toeleveringsketen”, zei topman Ramon Laguarta in een bericht aan medewerkers.

Eerder op dinsdag kondigde McDonald’s aan zijn Russische vestigingen te sluiten en zei koffieketen Starbucks te stoppen met zakendoen in het land.