Europese gasprijs schiet verder omhoog door Oekraïne

De Europese gasprijs steeg dinsdagochtend met meer dan 30 procent door de vrees dat de oorlog in Oekraïne zal leiden tot verstoringen van de Russische gasleveringen aan Europa. De prijsstijging volgde op het dreigement van de Russische vicepremier Aleksandr Novak om de gasleveringen aan Europa op te schorten door pijplijn Nord Stream 1 buiten gebruik te stellen als het Westen de invoer van Russische olie gaat verbieden.

De prijs voor gas op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs schoot bij de opening meer dan 32 procent omhoog, maar viel snel wat terug. Momenteel bedraagt de prijsstijging 12 procent tot 255 euro per megawattuur. Maandag werd nog een record bereikt van meer dan 335 euro per megawattuur na berichten dat de Verenigde Staten en hun bondgenoten overwegen een verbod op de import van Russische olie.

In Europa zijn Duitsland en het Verenigd Koninkrijk echter terughoudend over een dergelijk direct verbod aangezien de beide landen sterk afhankelijk zijn van Russische olie. De Europese Unie zal dinsdag wel een plan presenteren om de import van Russisch gas het komende jaar met twee derde terug te brengen, meldde de Britse zakenkrant Financial Times. Zo wil de EU de afhankelijkheid van Rusland verminderen. Europa is voor ongeveer 40 procent van de aardgasbehoefte afhankelijk van Rusland.

Ook voor de Russische inval in Oekraïne stonden de gasprijzen al op een relatief hoog niveau. Dat komt omdat Rusland vorig jaar de toevoer van gas aan banden begon te leggen, terwijl de vraag naar energie juist sterk toenam door het economische herstel van de coronacrisis. In Nederland zijn al diverse kleine energiebedrijven omgevallen door de gestegen prijzen omdat het voor hen veel duurder is geworden om gas en stroom in te kopen.