Rabobank: groei economie zwakt flink af door oorlog in Oekraïne

De groei van de Nederlandse economie zwakt flink af door de oorlog in Oekraïne. Dat voorzien economen van de Rabobank. Dit komt volgens hen doordat de prijzen van bijvoorbeeld voedsel en energie door de oorlog verder stijgen en ook langer hoog zullen blijven. Daarnaast zorgen de sancties tegen Rusland en vrijwillige boycots van bedrijven voor een minder snelle groei van de Nederlandse export.

In een nieuw kwartaalrapport gaan de economen uit van 3,1 procent economische groei dit jaar, gevolgd door 1,2 procent groei volgend jaar. Vorig jaar ging de economie nog 4,8 procent vooruit. Daarbij rekenen de deskundigen voor dit jaar op een gemiddelde inflatie van 5,5 procent. Volgend jaar zou het algehele prijsniveau dan nog eens 2,9 procent toenemen.

Het is de eerste keer dat Rabobank de oorlog in zijn economische vooruitzichten heeft meegenomen. Eerder had de bank wel al een paar verschillende scenario’s getoond over hoe impact van het conflict zou kunnen uitpakken. Bij de vorige economische raming enkele maanden terug ging de bank nog uit van plussen van 2,9 en 2 procent. Toen lag de focus nog erg op de beperkingen door de lockdowns en het herstel uit de coronacrisis.

De groei voor dit jaar valt in de nieuwe cijfers dus wat hoger uit dan bij de vorige raming. Maar die vergelijking gaat volgens Rabo-econoom Nic Vrieselaar mank. Want de 3,1 procent groei voor dit jaar lijkt volgens hem veel, maar komt eigenlijk vrijwel geheel doordat de economie vorig jaar zo sterk is gegroeid. Het gaat om een zogeheten overloopeffect. Zelfs als de economie dit jaar in de praktijk niet zou groeien zou de economie gemiddeld dit jaar toch nog zo’n 2,7 procent groter zijn dan vorig jaar gemiddeld.