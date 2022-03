Italië wil op termijn af van import Russisch gas

Italië wil geen Russisch gas meer gebruiken. Nu is 40 procent van het gas dat het land gebruikt nog afkomstig uit Rusland. De verantwoordelijke minister van Ecologische Transitie verwacht dat het ruim twee jaar zal duren voordat Italië niet meer afhankelijk is van Russisch gas. Door de Russische invasie van Oekraïne is gas duurder dan ooit en is er een discussie ontstaan of Europese landen nog wel Russisch gas moeten willen importeren.

Als de gastoevoer uit Rusland volledig zou worden gestopt, zou Italië genoeg gas hebben om het winterseizoen door te komen. De minister sloot uit dat kolencentrales die al zijn gesloten, weer worden heropend. Daarnaast is de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken afgelopen weekend naar Qatar gereisd om te spreken over een toename van leveringen van lng, vloeibaar gemaakt aardgas.

De Europese Unie presenteert dinsdag een plan om de import van Russisch gas het komende jaar met twee derde terug te brengen, meldde de Britse zakenkrant Financial Times. Zo wil de EU de afhankelijkheid van Rusland afbouwen. Europa is voor ongeveer 40 procent van de aardgasbehoefte afhankelijk van Rusland.