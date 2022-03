Loon van personeel Gasunie stijgt mee met prijzen

Het personeel van Gasunie krijgt een forse loonsverhoging. Daar hebben de leden van vakbond FNV mee ingestemd die werken bij het gasbedrijf. In een nieuwe cao is afgesproken dat hun loon tot eind volgend jaar zal meestijgen met de inflatie. Dit jaar komt daar nog 1 procent bovenop. Ook krijgen de werknemers in april een uitkering van 500 euro en het jaar erop nog een keer.

“Zo behoudt iedere werknemer in ieder geval zijn koopkracht”, zegt FNV-bestuurder Joosje de Lang in een toelichting. Volgens haar is er stevig onderhandeld over de afspraken. Ze geeft een compliment aan de actieve vakbondsleden. “Zij waren heel vasthoudend en hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat Gasunie met dit loonbod kwam.”

In de cao is formeel afgesproken dat de lonen meestijgen met de consumentenprijsindex (CPI). Dat is een belangrijke indicator voor het verschijnsel inflatie, maar niet hetzelfde. Inflatie is breder omdat daarin ook prijzen van bijvoorbeeld koopwoningen, industriële producten, aandelen en goud worden meegenomen. In januari steeg de CPI volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek nog met 6,4 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Naast de loonsverhoging krijgen de medewerkers van Gasunie meer zeggenschap over hun werk. Zo kunnen wachtdiensten alleen worden aangepast met instemming van vakbondsleden. Ook is er voor dit jaar en volgend jaar een opleidingsbudget vastgesteld waarmee alle medewerkers naar eigen keuze opleidingen kunnen volgen.