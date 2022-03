Streamingdienst Spotify: storing lijkt voorbij

De storing bij Spotify lijkt verholpen. Via Twitter meldt het bedrijf dat “alles er nu veel beter uitziet” nadat alleen in Nederland al tienduizenden meldingen over problemen met inloggen bij de muziekstreamingdienst waren binnengekomen.

Het Zweedse techbedrijf meldde eerder in een tweet dat er problemen waren, zonder in te gaan op de oorzaak daarvan. Abonnees kunnen het bij Spotify melden als ze nog steeds hinder ondervinden.

Gelijktijdig met de storing bij Spotify kwamen ook veel meldingen binnen over een storing bij chat- en videoplatform Discord, dat populair is voor groepsgesprekken. Op Twitter meldt het bedrijf te werken aan een oplossing. “Tijd om naar buiten te gaan”, voegt het onder gamers populaire platform eraan toe.