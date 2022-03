Ook pensioenfonds PMT gaat Russische beleggingen verkopen

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) heeft besloten zijn beleggingen in Rusland te gaan verkopen, zodra de markt dat toelaat. Eigenlijk wilde het fonds eerst nagaan of de verkoop gevolgen zou hebben voor de eerste levensbehoeften van de bevolking daar, maar dat bleek niet mogelijk. “Gezien de ernst van de situatie is besloten om de aandelen van bedrijven in Rusland alsnog te verkopen”, staat in de toelichting.

PMT had beleggingen in elf Russische bedrijven, goed voor ongeveer ongeveer 0,1 procent van het belegd vermogen. Staatsobligaties had het fonds voor de metaal- en technieksector niet.

Zo volgt PMT het voorbeeld van andere grote fondsen zoals PFZW, ABP, PME en BpfBOUW, die uit afschuw over de Russische aanval op Oekraïne eerder aankondigden alle Russische aandelen en obligaties van de hand te doen.