Oorlog Oekraïne biedt ook mogelijkheden voor economie Rotterdam

De oorlog in Oekraïne veroorzaakt onzekerheid en onverwachte problemen voor de Rotterdamse economie, maar biedt ook mogelijkheden. Dit omdat de Europese wens om niet meer afhankelijk te zijn van Russisch gas de energietransitie kan doen versnellen, is te lezen in de Economische Verkenningen Rotterdam 2022 (EVR).

Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit komt naar voren dat de stad en havenregio kansrijk zijn om leidend te worden in Europa in de duurzame economie. “Investeren in een goed geschoolde beroepsbevolking en het aanpakken van de krapte op de arbeidsmarkt is hierbij wel cruciaal”, waarschuwt Erasmus in de EVR.

Rotterdam denkt dat de economie van de stad en de regio Rijnmond dit jaar met 3,5 procent groeit, de werkloosheid daalt en de bedrijvigheid toeneemt. Het groeicijfer komt overeen met het landelijk gemiddelde, en brengt de economie van de regio terug naar het niveau van voor de coronacrisis.

Toch zijn er genoeg uitdagingen, zoals personeelstekorten door de aanhoudende coronapandemie en de oplopende inflatie. Ook de beschikbare ruimte voor nieuwe bedrijven is schaars. Door de oplopende energietarieven en kostenstijging van eerste levensbehoeften, zoals granen, zal de hoge inflatie aanhouden. Dit zet naar verwachting een rem op de investeringen van bedrijven en op de bestedingen van consumenten en dat zal de economische groei beperken. Met name voor inwoners met lagere inkomens zullen deze prijsverhogingen hard aankomen.

Stad en regio hebben zich volgens wethouder Roos Vermeij (Economie) aardig door de coronacrisis gebokst. “Twee jaar geleden presenteerden we mooie economische cijfers, en kregen we ineens te maken met corona. We weten niet welke impact de oorlog in Oekraïne precies zal hebben en we zullen ons opnieuw schrap moeten zetten. Het wordt zwaar. Maar de bewezen weerbaarheid van onze economie is bemoedigend: Rotterdam toont zich op zijn sterkst als het tij tegenzit.”