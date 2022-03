Rusland wil export bepaalde goederen en grondstoffen beperken

Rusland zal de export van bepaalde goederen en grondstoffen beperken als vergelding voor de westerse sancties tegen het land. Dat staat in een decreet dat president Vladimir Poetin heeft ondertekend, zo blijkt een overheidsverklaring.

Wat de maatregel precies inhoudt, blijft nog vaag. De lijsten van goederen en grondstoffen waarvan Rusland de export wil beperken moeten nog worden opgesteld. Eerder dreigde Rusland de levering van aardgas via pijpleiding Nord Stream 1 te stoppen. Ook zou het Kremlin willen bijhouden welke landen “onvriendelijke” naties zijn.

Na de inval van Rusland in Oekraïne hebben de Europese Unie, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en andere bondgenoten de regering van Poetin met economische sancties onder druk proberen te zetten. Zo is de toegang van de Russische centrale bank tot buitenlandse tegoeden bevroren en is een aantal Russische banken geweerd uit het internationale berichtensysteem SWIFT, dat snelle transacties tussen banken mogelijk maakt.

De Verenigde Staten kwamen met nog zwaardere sancties tegen Rusland, door de import van alle Russische kolen, gas en olie te verbieden. De Russische economie leunt zwaar op de export van fossiele brandstoffen. Het Verenigd Koninkrijk wil voor het einde van dit jaar af van Russische olie.