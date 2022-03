Shell trekt zich helemaal terug uit Rusland

Shell vertrekt helemaal uit Rusland. Het olie- en gasconcern maakte al eerder bekend zijn investeringen in olie- en gaswinningsactiviteiten in het land te verkopen, maar stopt nu ook met de ongeveer vierhonderd tankstations in het land. Ook zal Shell geen olie en gas meer kopen die afkomstig is uit Rusland. Daarmee houdt Shell zich naar eigen zeggen aan nieuwe regels van de Britse regering.

Shell zegt direct te stoppen met het aankopen van Russische olie. Lopende contracten zullen niet vernieuwd worden. Vorige week kochten oliehandelaren van Shell wel een partij Russische olie die met een flinke korting werd aangeboden. Het bedrijf kreeg daarop veel kritiek.

“We zijn ons intens bewust van het feit dat die beslissing, hoewel die werd genomen met het veiligstellen van de levering als belangrijkste afweging, niet de juiste was”, zegt topman Ben van Beurden nu. Na de kritiek maakte Shell bekend de winst van die partij olie te schenken aan goede doelen die de Oekra├»ense bevolking en vluchtelingen helpen.