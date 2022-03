Unilever stopt export naar Rusland, maar blijft er wel actief

Unilever stopt met de import uit en export naar Rusland, maar blijft wel in het land actief. Het Britse concern voor voedings- en verzorgingsmiddelen blijft Russen nog producten verkopen die binnen de landsgrenzen zijn gemaakt, meldt topman Alan Jope in een schriftelijke verklaring.

“We blijven de oorlog in Oekraïne veroordelen als wrede en zinloze daad van de Russische staat”, liet Jope weten. “We sluiten ons aan bij een oproep tot het beëindigen van deze oorlog en hopen dat vrede, mensenrechten en de internationale rechtsstaat zegevieren.”

Naast het opschorten van de Russische import en export, besteedt het bedrijf achter merken als Dove, Zwitsal en Ben & Jerry’s ook geen geld meer aan advertenties in Rusland. Ook stoppen de investeringen van Unilever in het land. Maar het concern wil Russen niet volledig in de steek laten.

“We gaan door met de verkoop van essentiële voedingsmiddelen en hygiëneproducten die in Rusland zijn gemaakt aan de mensen in het land”, verklaarde Jope. Wel kijkt Unilever kritisch naar deze activiteiten, voegde hij daaraan toe.