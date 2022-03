Wall Street begint voorzichtig na nieuws importban Russische olie

De beurzen in New York zijn dinsdag niet ver van hun slotstand van een dag eerder geopend. Beleggers verwerkten berichten van Amerikaanse media dat het Witte Huis de import van Russische olie aan banden wil leggen. De olieprijzen stegen verder, waardoor ook veel aandacht uitging naar grote olieconcerns.

De markten blijven in de greep van de oorlog in Oekraïne. Beleggers vrezen dat de al hoge inflatie verder wordt aangejaagd door de sterk gestegen olieprijzen en mogelijk leidt tot een situatie van stagflatie, waarin de economie stagneert en de prijzen blijven stijgen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,3 procent hoger op 32.921 punten. De S&P 500 steeg 0,2 procent tot 4210 punten. De brede index kende maandag met een verlies van bijna 3 procent de slechtste beursdag sinds oktober 2020. De Nasdaq steeg ook 0,2 procent, tot 12.859 punten, na de koersval van 3,6 procent een dag eerder. De techgraadmeter raakte daarmee 20 procent kwijt ten opzichte van het record in november vorig jaar.

Een vat Amerikaanse olie werd 5 procent duurder en kostte 125,32 dollar. Brentolie steeg 5,2 procent in prijs tot 129,66 dollar per vat. Olieconcerns als ExxonMobil en Chevron stegen tot 2,9 procent. De Britse branchegenoot Shell kondigde eerder op de dag aan Rusland volledig te verlaten. Dat betekent onder andere een einde aan Shell-tankstations in het land, maar ook dat het concern de handel in Russische olie en gas zal staken.

Olieprijzen stegen maandag al tot ruim boven de 130 dollar na berichten over een mogelijk verbod op Russische olie door de Verenigde Staten en bondgenoten. In Europa zijn Duitsland en het Verenigd Koninkrijk echter terughoudend over een dergelijk verbod aangezien de beide landen sterk afhankelijk zijn van Russische olie. De Amerikanen hebben veel minder last van zo’n sterke afhankelijkheid.

Apple won 0,5 procent. Het technologieconcern zal dinsdag zijn nieuwe productmodellen introduceren, waaronder mogelijk een goedkopere versie van zijn iPhone. Google kondigde aan cyberbeveiliger Mandiant over te nemen voor 5,4 miljard dollar, om zo de beveiligingsfuncties van de eigen cloudsoftware te versterken. Moederbedrijf Alphabet van Google koerste na het nieuws bijna 1 procent hoger. Telecombedrijf Dish Network profiteerde van een adviesverhoging en klom ruim 5 procent.

De euro was 1,0911 dollar waard, tegenover 1,0863 dollar een dag eerder.