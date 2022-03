Witte Huis zou dinsdag al importban Russische olie aankondigen

De Verenigde Staten maken dinsdag een importverbod bekend op Russische fossiele brandstoffen. Het land doet dat zonder zijn Europese bondgenoten, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Met name Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zouden bang zijn voor sterk stijgende prijzen en tekorten als er geen olie en gas meer uit Rusland kan worden geïmporteerd.

De importban gaat gelden voor alle Russische olie, vloeibaar gemaakt aardgas (lng), maar ook kolen. De beslissing om het importverbod in te stellen is wel in samenspraak met de Europese bondgenoten genomen.

Tot nu toe zijn Russische fossiele brandstoffen grotendeels vrijgesteld van sancties omdat Europese landen een grote afhankelijkheid hebben van Russische olie en gas. Russische ruwe olie is in de VS goed voor 3 procent van alle import. Als naar alle vormen van olieproducten wordt gekeken, gaat het om 8 procent.