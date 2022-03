Aantal abonnees Basic-Fit neemt na lockdowns snel toe

Het aantal abonnees is bij Basic-Fit snel toegenomen in de eerste paar maanden van dit jaar. De fitnessketen, die zwaar heeft geleden onder de coronapandemie, profiteert van de heropening van zijn sportscholen na gedwongen sluitingen. In de tweede helft van 2022 wil Basic-Fit gaan uitbreiden naar Duitsland, waar het nu nog niet actief is.

Basic-Fit verwacht dat het aantal abonnees eind maart met 400.000 is gegroeid. Dat zou een toename van 18 procent betekenen ten opzichte van eind vorig jaar, naar een totaal van 2,6 miljoen. Als alle coronamaatregelen worden afgeschaft denkt Basic-Fit dat het aantal abonnees in 2022 met 1 miljoen kan toenemen. Eind vorig jaar had de fitnessketen ruim 2,2 miljoen abonnees en dat is 11 procent meer dan eind 2020.

Het bedrijf verwacht voor het einde van het jaar twintig sportscholen te openen in Duitsland. Op de langere termijn denkt Basic-Fit dat er in dat land ruimte is voor zeshonderd filialen. Het aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijf had eind vorig jaar in totaal 1015 sportscholen, waarvan 216 in Nederland. Een jaar eerder had Basic-Fit nog 905 sportscholen.

In november kondigde de keten aan de komende jaren het aantal filialen sneller te willen vergroten. Topman René Moos mikt op een groei van tweehonderd tot driehonderd clubs per jaar en op een totaal van 2000 tegen 2025.

Over heel 2021 boekte de onderneming een omzet van 341 miljoen euro. Dat was in 2020 nog 377 miljoen euro. Vorig jaar werd ook een groter verlies in de boeken gezet. Dat kwam uit op 150 miljoen euro tegen 125 miljoen euro over 2020.