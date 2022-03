Amazon schort verzendingen naar Rusland op en zet Prime op zwart

Amazon schort de verzending van producten naar particuliere klanten in Rusland en Belarus op in een reactie op de oorlog in Oekraïne. Ook hebben Russen en Belarussen tot nader order geen toegang meer tot streamingdienst Amazon Prime.

Ook bestellingen voor de game New World, het enige videospel dat in Rusland rechtstreeks wordt verkocht, worden niet meer aanvaard. De Amerikaanse techonderneming zal ook geen nieuwe klanten uit Rusland en Belarus meer aannemen voor zijn on-demand cloud computing platforms.

Het bedrijf benadrukte daarbij dat het geen datacenters, infrastructuur of kantoren in Rusland exploiteert. Ook voert het al langer een beleid waarbij het geen zaken doet met de Russische overheid.