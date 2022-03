CPB geeft bij nieuwe ramingen meer duidelijkheid over koopkracht

Het Centraal Planbureau (CPB) komt woensdag met nieuwe voorspellingen over de Nederlandse economie. Daarbij zal de belangrijke adviseur van het kabinet ook ingaan op de verwachtingen voor de koopkracht. Die gaat dit jaar waarschijnlijk hard achteruit, bevestigden Haagse bronnen al na berichtgeving door RTL Nieuws. Mede door de oorlog in Oekraïne loopt de inflatie namelijk hard op en er staat grote druk op het kabinet om met een vorm van compensatie te komen.

Volgens ingewijden komen de rekenmeesters van het CPB met een drietal scenario’s, waarvan het middelste uitgaat van een gemiddelde koopkrachtdaling van 2,7 procent. Nadere details over de scenario’s ontbreken nog.

Dat huishoudens minder overhouden dan vorig jaar stond al wel vast, gezien de enorme stijgingen van alleen al de energierekening en de brandstofprijzen. Ook veel boodschappen worden duurder, doordat producenten de stijgende prijzen van grondstoffen, energie en transport doorberekenen aan de consument.

Daarom broedt het kabinet op compenserende maatregelen, om ervoor te zorgen dat mensen met lage inkomens maandelijks nog wel rond kunnen komen. Uiterlijk bij de Voorjaarsnota moet duidelijk worden welke maatregelen daarvoor genomen kunnen worden, maar ook de coalitiepartijen in de Tweede Kamer dringen al aan op meer spoed.

De vorige grote economische raming van het CPB was vorig jaar rond Prinsjesdag, vóór de omikrongolf en de laatste coronalockdown. Sindsdien is de situatie flink veranderd. Dat bleek ook al uit voorspellingen die economen van de Rabobank eerder deze week presenteerden. Zij gaan ervan uit dat de economische groei dit jaar en volgend jaar flink zal afzwakken. En als er nog zwaardere internationale sancties tegen Rusland komen dan zou zelfs een scenario niet ondenkbaar zijn waarbij de economie komende kwartalen stagneert en in het derde kwartaal wat krimpt.