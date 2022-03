Damrak koerst af op herstel na zware koersverliezen

De Amsterdamse AEX-index lijkt woensdag wat te herstellen na de recente zware verliesbeurten. De beurshandel blijft echter zeer grillig door de oorlog in Oekraïne en de sterke stijging van de prijzen van belangrijke grondstoffen als olie, gas, kolen en granen. De zorgen over een verdere toename van de al hoge inflatie worden daardoor aangewakkerd.

Beleggers kauwen daarbij nog na op het besluit van de Verenigde Staten om voortaan geen olie, gas en kolen meer uit Rusland te importeren. De Britten willen later dit jaar de olie-import uit Rusland hebben gestopt. De Europese Unie stelt nog geen verbod op Russische olie in maar wil wel de aankoop van gas uit het land flink verminderen.

De hoofdindex op Beursplein 5 koerst af op een winst van 1,8 procent. Ook elders in Europa lijken de beurzen in het groen te openen. De aandacht gaat daarbij onder meer uit naar de resultaten van het Duitse sportmerk Adidas en pakketbezorger Deutsche Post DHL.

De aandelenmarkten in Azië gingen woensdag overwegend omlaag. In Tokio hield de Nikkei het verlies beperkt tot 0,3 procent. De Chinese beurzen in Shanghai en Hongkong verloren ruim 1 procent door de aanhoudende zorgen over de inflatie en lokale virusuitbraken.

De aandelenbeurs in Moskou blijft ook woensdag nog gesloten. Het is sinds 28 februari al niet meer mogelijk om in aandelen te handelen aan die beurs. Russen kunnen wel weer roebels verhandelen, iets wat tijdelijk was verboden.

Op het Damrak kwam Basic-Fit nog met jaarcijfers. De fitnessketen zag de omzet dalen en leed een miljoenenverlies in 2021 door de lockdowns vanwege het coronavirus. Voor het huidige jaar wordt echter een flinke omzetstijging verwacht.

Unilever stopt met de import uit en export naar Rusland, maar blijft wel in het land actief. Het Britse concern voor voedings- en verzorgingsmiddelen blijft Russen nog producten verkopen die binnen de landsgrenzen zijn gemaakt. Wel stoppen de investeringen van Unilever in het land. Ook de in Amsterdam genoteerde platenmaatschappij Universal Music Group schort alle activiteiten in Rusland op en sluit haar kantoren in het land.

De olieprijzen zetten de opmars voort na de forse stijging op dinsdag. Een vat Brentolie werd 2,6 procent duurder op 131,36 dollar en Amerikaanse olie steeg 2,3 procent in prijs tot 126,62 dollar per vat. De euro was 1,0913 dollar waard, tegenover 1,0884 dollar een dag eerder.