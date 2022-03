Ecologie extra criterium voor bouwers nieuw windpark op zee

Aanstaande bouwers van een van de twee kavels van het nieuwe windpark Hollandse Kust West moeten extra hun best doen voor het leven onder water. De inschrijving voor potentiƫle ontwikkelaars van het project opent op 14 april. Anders dan bij soortgelijke projecten maakt de ecologie een wezenlijk onderdeel uit van de vergunning.

Hollandse Kust West ligt straks 52 kilometer uit de kust en zal nauwelijks te zien zijn vanaf het strand. De stroom wordt op het landelijk elektriciteitsnet gebracht door kabels die bij Wijk aan Zee aan land komen.

Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) moet het ecologische criterium ertoe bijdragen dat inschrijvers gedwongen worden innovatief te zijn. Het duurzame extraatje geldt voor kavel VI. Bij kavel VII moeten inschrijvers met wat nieuws komen om systemen beter op elkaar te laten aansluiten.

Hollandse Kust West wordt zonder subsidie uitgevoerd. De te bouwen windparken zullen elk een vermogen realiseren van circa 700 megawatt. Samen is dit goed voor ongeveer 6 procent van het huidige Nederlandse elektriciteitsverbruik. De windparken moeten tegen 2025-2026 in gebruik worden genomen.

Volgens de RVO is het ook nieuw dat bieders voor het eerst ook een financieel bod kunnen doen. Het gaat dan niet om een veiling, maar om een maximale bijdrage van 50 miljoen euro aan de financiering van de windmolenparken om extra punten te scoren. Waar de overheid eerst bedrijven moest lokken met subsidies, is windenergie nu zo populair dat ze het bedrijfsleven geld kan vragen om nieuwe projecten te mogen ontwikkelen, zo is de gedachte volgens een woordvoerder.