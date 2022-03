Groente en fruit duurder, maar hoeveel is nog gissen

De oplopende prijzen voor onder andere gas, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen zullen ervoor zorgen dat groente en fruit in de winkels duurder worden. Dat voorspelt branchevereniging GroentenFruit Huis. Maar hoe hoog de prijsstijging zal zijn, is gissen.

De organisatie legt uit dat de gasprijs “absoluut” effect heeft op de kostprijs. Maar gas is niet het enige wat duurder is geworden. Ook alle brand- en grondstofprijzen lopen momenteel op. Bij sommige producten is al sprake van schaarste, zoals bij diverse kunstmeststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast stijgen ook de kosten van transport, verpakkingen en productie. Daarmee is de kostprijs hoger.

Om voor de gestegen kosten te moeten compenseren zullen winkelbedrijven een hogere prijs voor groente en fruit moeten betalen. Dat zal uiteindelijk leiden tot hogere prijzen voor consumenten. “Hoeveel dat precies is, is nu nog niet te voorspellen”, aldus de organisatie.