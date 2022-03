Heineken stopt met verkoop en productie Heineken-bier in Rusland

Heineken stopt met de productie en verkoop van zijn Heineken-bier in Rusland. Dat doet de bierbrouwer uit protest tegen de Russische invasie van Oekraïne. Heineken produceert in Rusland ook veel lokale biermerken en gaat nadenken over wat het met al zijn Russische activiteiten wil doen.

De Russische activiteiten worden nu losgekoppeld van de rest van het bedrijf om de stroom van geld en royalty’s uit het land te stoppen. “Heineken wil geen financieel voordeel meer hebben uit de Russische activiteiten”, aldus het bedrijf in een statement. Heineken maakt in Rusland onder meer de bieren Zhigulevskoe en Oxota voor de lokale markt. Met zo’n 1800 werknemers is het bedrijf naar eigen zeggen de derde brouwer van het land. De Russische markt vertegenwoordigt minder dan 2 procent van de wereldwijde omzet van Heineken.

De bierbrouwer stopte vorige week al met de export naar Rusland vanwege de oorlog. Ook werden toen alle nieuwe investeringen in het land stopgezet.