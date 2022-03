Moederbedrijf DHL boekt recordomzet in tweede coronajaar

Logistiek concern Deutsche Post DHL heeft vorig jaar meer omzet en winst geboekt dan ooit. De groei was te danken aan de toename van de wereldhandel en er werden ook meer pakketjes verstuurd omdat consumenten door de coronapandemie meer spullen kochten via internet. Het Duitse moederbedrijf van de in Nederland actieve pakketbezorger DHL verwacht dat de logistieke markt wereldwijd door zal groeien, maar dan wel in een lager tempo.

In die verwachting zijn de gevolgen van de oorlog in Oekraïne nog niet meegenomen. DHL maakte vorige week bekend dat het zijn dienstverlening naar Rusland heeft opgeschort. Er worden ook geen zendingen van en naar Oekraïne geaccepteerd.

DHL profiteerde vorig jaar het meest van de toename van het internationale vrachtvervoer. Die tak van het bedrijf groeide het hardst. Onder meer door tekorten aan containers en opstoppingen in havens zijn er knelpunten ontstaan in internationale logistieke ketens.

De omzet van Deutsche Post DHL steeg vorig jaar met 23 procent naar 81,8 miljard euro. Daarop werd voor aftrek van onder meer belastingen een winst geboekt van bijna 8 miljard euro. Dat is 65 procent meer dan in 2020 en ook wat meer dan het bedrijf in november zelf had ingeschat.