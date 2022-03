Ook Wall Street toont herstel na recente verliezen

De beurzen in New York toonden woensdag duidelijk herstel na de koersverliezen in de afgelopen dagen. Een stabilisatie van de prijzen van grondstoffen zorgde in Europa ook al voor flinke hogere beurskoersen. De markten blijven echter zeer grillig door de onzekerheid die is ontstaan door de oorlog in Oekraïne, waarbij grote koersdalingen worden afgewisseld met sterke oplevingen.

Beleggers houden de ontwikkelingen rond Oekraïne dan ook scherp in de gaten. Een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat het omverwerpen van de Oekraïense regering volgens haar niet tot de Russische plannen behoort en dat Rusland zijn doel het liefst wil bereiken via gesprekken. Verder wordt uitgekeken naar de ontmoeting van de ministers van buitenlandse zaken van Rusland en Oekraïne op donderdag in Turkije.

Een woordvoerder van het Kremlin stelde daarentegen dat de Verenigde Staten Rusland “economisch de oorlog” hebben verklaard. Moskou zegt serieus te gaan nadenken over wat te doen nadat de Amerikaanse president Joe Biden dinsdag besloot tot een importverbod op fossiele brandstoffen uit Rusland. Eerder legde het land al sancties op aan Russische banken, bestuurders en de centrale bank van het land.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 1,8 procent hoger op 33.226 punten. De brede S&P 500 won 2 procent tot 4253 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 2,4 procent tot 13.114 punten.

De olieprijzen, die de afgelopen dagen sterk zijn gestegen, gingen omlaag. De VS hebben de import van olie, gas en kolen uit Rusland verboden, maar kochten sowieso al weinig van deze grondstoffen van het land. Het Verenigd Koninkrijk wil de aankoop van Russisch olie pas later dit jaar stoppen en de EU stelt geen verbod op Russische olie en gas in. Wel wil Brussel de afname van gas uit het land flink verminderen.

Een vat Brentolie werd 5 procent goedkoper op 121,56 dollar en Amerikaanse olie daalde 4,8 procent in prijs tot 117,70 dollar per vat. Amerikaanse oliemaatschappijen als ExxonMobil en Chevron, die eerder juist sterk profiteerden van de hogere olieprijzen, verloren respectievelijk 3 en 2,8 procent.

Bumble werd bijna 40 procent meer waard na goed ontvangen kwartaalcijfers. Ook verhoogden analisten van BMO het advies voor het aandeel van het datingbedrijf, dat volgens hen met bijna 200 procent in koers kan stijgen. Soepfabrikant Campbell Soup, die ook met cijfers kwam, won 2,3 procent. PayPal steeg 3,4 procent, ondanks een adviesverlaging door analisten van Bank of America.

De euro was 1,1044 dollar waard, tegenover 1,0884 dollar een dag eerder.