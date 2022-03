Politieke partijen duurder uit voor verkiezingsfolders

Politieke partijen zijn dit jaar duurder uit voor folders voor de gemeenteraadsverkiezingen. Door de hogere prijzen voor onder meer energie, grondstoffen zoals papierpulp en duurdere drukplaten is de prijs van papier de afgelopen tijd fors toegenomen, laten drukkerijen en brancheorganisatie Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO) in aanloop naar de verkiezingen weten. De meeste folders zijn wel voor de Russische inval in Oekraïne gedrukt. Daarmee zijn verdere prijsstijgingen niet meer aan de orde voor deze folders.

Volgens KVGO was de prijs van papier tot een paar weken terug tussen de ongeveer 30 tot 70 procent hoger dan een jaar terug vanwege “de onrustige situatie” op de papiermarkt. De prijsstijging is volgens directeur Bram ter Beek overigens “sterk afhankelijk” van de situatie van de drukker en of deze bijvoorbeeld genoeg papier op voorraad heeft.

Het aanbod van papier is in Europa sinds vorig jaar afgenomen, vertelt Wouter Haan, directeur van onlinedrukkerij Reclamewereld uit Groningen. Zo sloot de Zweeds-Finse bosbouwonderneming Stora Enso enkele fabrieken in Zweden en Finland in 2020 omdat er vanwege de pandemie minder vraag was, meldde zakenkrant Financial Times al. Ook staken duizenden werknemers van de fabrieken van Finse houtverwerker UPM-Kymmene al enige tijd vanwege stukgelopen cao-onderhandelingen.

Reclamewereld heeft de prijzen verhoogd. “We kunnen niet anders dan de prijzen met de papierprijsstijging mee verhogen”, aldus Haan. De kosten voor papier vormen ongeveer een derde van die prijs. Volgens Haan kostten zo’n 200 posters voorafgaand aan de inval in Oekraïne rond de 50 euro, gemiddeld 15 procent meer dan vorig jaar.

De Limburgse Drukkerij De Hees laat desgevraagd weten dat sommige drukkerijen nu ook dagprijzen voor papier hanteren, een fenomeen dat niet normaal is in de drukkerijwereld, zegt mede-eigenaar Jurgen Houben. De drukkerij merkt daarnaast dat politieke partijen in de regio Limburg meer adverteren in lokale kranten, dan folders bestellen.

Ondanks de gestegen prijzen merkt Reclamewereld een stijging van 50 procent in het verkiezingsdrukwerk ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar. Ook de KVOG merkt dat drukwerk belangrijk blijft bij verkiezingen, zeker in de aanloop naar de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. “Winkelcentra en markten lopen weer, dus politici kunnen hun flyers weer kwijt”, aldus Ter Beek.

Politieke partijen schroefden de laatste weken ook online hun uitgaven op. Het gaat hierbij om uitgaven van landelijke partijen, kandidaat-raadsleden en regionale afdelingen en partijen. De uitgaven zijn nog lang niet zo hoog als tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.