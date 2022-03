Russen stappen uit raad van commissarissen jachtbouwer Heesen

Twee Russische leden van de raad van commissarissen van maker van luxejachten Heesen Yachts uit Oss zijn opgestapt. In een verklaring werd naar “de ontwikkelingen van de huidige internationale situatie in Oekraïne” gewezen. Pavel Soekoroetsjkin en Pavel Novosjolov zeiden een stap terug te doen “voor het welzijn van een bedrijf dat ons na aan het hart ligt”. Onderzoeksplatform Follow The Money bracht het nieuws over het vertrek als eerste naar buiten.

Heesen is een van de vier grote luxejachtbouwers in Nederland. Het bedrijf is eigendom van Morcell uit Cyprus, het investeringsvehikel van miljardair Lukoil-president Vagit Alekperov. De managers bij het bedrijf zijn evenwel Nederlands. Alekperov en de vertrokken commissarissen staan niet op de internationale sanctielijsten. Wel is de handel in Lukoil-aandelen opgeschort.

Rijke Russen zijn de op één na grootste kopers van jachten langer dan 40 meter. Alleen rijke Amerikanen kopen die boten nog vaker staat in een rapport uit 2021 van vakblad SuperYacht Times. De jachtenbouw is ook een belangrijke industrie in Nederland. Heesen was met sectorgenoten Feadship, Damen Shipyards, en Oceanco in 2020 goed voor een gecombineerde omzet van ongeveer 1,5 miljard euro.

De vertrek van de Russen bij Heesen volgt op de aankondiging van de Amerikaanse president Joe Biden dat de VS samen met Europese bondgenoten jachten van Russische oligarchen zullen opsporen en in beslag nemen. Eerder werd in Frankrijk een luxejacht in beslag genomen dat volgens Parijs eigendom is van de gesanctioneerde Rosneft-baas Igor Setsjin. Andere jachten, zoals die van de Russische miljardair Alisjer Oesmanov in Hamburg, blijven langer op scheepswerven of in havens liggen door financiële sancties. Eerder werd bekend dat zeker vijf jachten van Russische miljardairs naar de Maldiven zijn gevaren. Dat land heeft geen uitleveringsverdrag met de Verenigde Staten.