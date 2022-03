Tesla betaalt loon Oekraïense werknemer die land verdedigt door

Autoproducent Tesla betaalt Oekraïense werknemers die gevraagd worden om terug te keren naar hun land om dat te verdedigen tegen de Russen zeker drie maanden loon door. Dat meldt de Amerikaanse zakenzender CNBC, die een e-mail van het bedrijf aan werknemers in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, in handen heeft. Uit de mail kon niet opgemaakt worden of de regeling ook geldt voor medewerkers elders. Tesla is niet in Oekraïne zelf actief.

Tesla wil na na drie maanden de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de situatie van de werknemers opnieuw evalueren. Dan wordt ook beslist of er nog meer nodig is. De Oekraïense president Volodimir Zelenski riep in februari, voorafgaand aan de verwachte invasie, reservisten op om te komen helpen.

In de e-mail die gestuurd was op maandag, werden Tesla-medewerkers ook geprezen voor hun hulp aan voor het in de lucht brengen van de Starlink satelliet-internetdienst in Oekraïne. Starlink is onderdeel van ruimtevaartbedrijf SpeceX. Net als bij Tesla staat Elon Musk ook aan het roer van die onderneming.

Tesla is niet de enige onderneming die overigens de gevolgen van de Russische oorlog tegen Oekraïne voor zijn werknemers en zijn eigen bedrijf moet opvangen. Zo hebben onder meer Amerikaanse autoconcerns als General Motors en Ford hun activiteiten in Rusland stopgezet na de inval van dat land in Oekraïne. Het Europese Stellantis kondigde op 2 maart aan dat het een speciaal team heeft opgericht om toe te zien op de gezondheid en veiligheid van de 71 Oekraïense werknemers van het bedrijf.