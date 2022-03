Beurzen dalen na uitblijven resultaat overleg Rusland en Oekraïne

De Europese aandelenbeurzen gingen donderdag omlaag na de zeer sterke opleving een dag eerder. Beleggers keken vooral uit naar de ontmoeting van de ministers van Buitenlandse Zaken van Rusland en Oekraïne in Turkije. Het eerste gesprek op hoog niveau tussen de beide landen sinds de oorlog leverde geen resultaat op. De markten zijn nu nog in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, die later op de dag naar buiten komt.

Op het Damrak ging de aandacht uit naar Boskalis. Het aandeel werd bijna een derde meer waard op 32,52 euro nadat investeerder HAL een overnamebod deed op de maritiem dienstverlener en baggeraar van in totaal 4,2 miljard euro. HAL (plus 3,9 procent) betaalt echter minder, want de investeerder heeft afgelopen jaren al een belang van meer dan 46 procent in Boskalis opgebouwd. Volgens HAL is het beter als Boskalis niet meer beursgenoteerd is. Dan zou het bijvoorbeeld makkelijker worden om overnames te doen.

De AEX-index noteerde rond het middaguur 1,1 procent in de min op 680,71 punten. De MidKap steeg 0,9 procent tot 989,27 punten dankzij de koerssprong van Boskalis. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 2,2 procent.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was de grootste daler in de AEX, met een min van bijna 6 procent. ING verloor 3,5 procent na de koerssprong van bijna 12 procent een dag eerder. Telecomconcern KPN voerde de schaarse stijgers aan met een plus van 1,2 procent.

Shell daalde 0,1 procent. Het olie- en gasconcern verwacht 400 miljoen dollar te moeten afschrijven op zijn zogeheten Russische downstream-activiteiten, ofwel het deel dat zich bezighoudt met raffinage, verkoop en transport. Het bedrag komt bovenop de eerder door Shell genoemde waarde van 3 miljard dollar van zijn bezittingen en investeringen in Rusland. Shell staat ook op de Russische lijst van westerse bedrijven van wie de activiteiten in het land mogelijk genationaliseerd worden.

Rio Tinto zakte dik 5 procent. Het Brits-Australische bedrijf verbreekt als eerste grote mijnbouwer alle banden met Russische bedrijven vanwege de oorlog in Oekraïne. Ook de Duitse reisorganisatie TUI (min 3,5 procent) verbreekt de banden met Rusland.

De olieprijzen zaten weer in de lift na de prijsdaling van 10 procent op woensdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 4 procent meer op 113,01 dollar. Brentolie werd 4,7 procent duurder op 116,37 dollar per vat. De euro was 1,1032 dollar waard, tegenover 1,1081 dollar een dag eerder.