Boskalis stijgt fors op Damrak na overnamebod door HAL

Boskalis schoot donderdag omhoog op de Amsterdamse beurs. Beleggers reageerden verheugd op het overnamebod van investeerder HAL op de maritiem dienstverlener en baggeraar. De Europese beurzen vielen wat terug na de zeer sterke opleving een dag eerder. De markten zijn vooral in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank en de ontmoeting van de ministers van Buitenlandse Zaken van Rusland en Oekraïne in Turkije.

Boskalis, die ook met jaarcijfers kwam, dikte 29 procent aan tot 32,64 euro. HAL heeft 32,50 euro per aandeel over voor het bedrijf. Daarmee wordt Boskalis als geheel op 4,2 miljard euro gewaardeerd. HAL betaalt echter minder, want de investeerder heeft afgelopen jaren al een belang van meer dan 46 procent in Boskalis opgebouwd. Volgens HAL is het beter als Boskalis niet meer beursgenoteerd is. Dan zou het bijvoorbeeld makkelijker worden om overnames te doen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,9 procent lager op 681,76 punten, na de koerswinst van bijna 5 procent een dag eerder. De MidKap klom 0,6 procent tot 986,74 punten dankzij de koerssprong van Boskalis. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 2 procent, na de winsten tot 8 procent op woensdag.

De ECB bevindt zich door de oorlog in Oekraïne in een lastig parket. Waar eerder werd verwacht dat de centrale bank zijn steunmaatregelen vanwege de hoge inflatie wellicht nog wat sneller af zou bouwen, is dat door de Russische invasie in Oekraïne volledig veranderd. Aan de ene kant blijft de inflatie mogelijk langer hoog door de sterke stijging van de grondstoffenprijzen, wat ingrijpen van de ECB zou bespoedigen. Anderzijds krijgt de economie mogelijk een klap en is verdere ondersteuning door de centrale bank noodzakelijk.

Techinvesteerder Prosus en chipbedrijf Besi, die woensdag tot de sterkste stijgers behoorden, stonden nu onderaan in de AEX, met minnen van rond de 2 procent. Telecomconcern KPN ging aan kop met een plus van 1,8 procent.

Rio Tinto zakte 5,5 procent. Het Brits-Australische bedrijf verbreekt als eerste grote mijnbouwer alle banden met Russische bedrijven vanwege de oorlog in Oekraïne. Ook de Duitse reisorganisatie TUI (min 2,4 procent) verbreekt de banden met Rusland.

In Frankfurt daalde Bayer 0,4 procent. Het Duitse chemiebedrijf verkoopt de tak met middelen voor het bestrijden van overlastgevende dieren als knaagdieren en insecten voor 2,4 miljard euro aan investeerder Cinven.

De olieprijzen zaten weer in de lift na de prijsdaling van 10 procent op woensdag. Amerikaanse olie kostte 2,9 procent meer op 111,86 dollar per vat. Brentolie werd 4,3 procent duurder op 115,92 dollar per vat. De euro was 1,1042 dollar waard, tegenover 1,1081 dollar een dag eerder.