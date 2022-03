Grote bedrijven passen thuiswerkbeleid niet aan om brandstofprijs

Verschillende grote bedrijven passen hun thuiswerkbeleid nog niet aan vanwege de hoge brandstofprijzen. Die prijzen maken het voor werknemers duurder om naar kantoor te komen. Medewerkers van onder meer Achmea, KPN en ING werken al het grootste deel van de tijd thuis en dat is ook in lijn met het huidige thuiswerkadvies van de overheid in verband met de coronapandemie.

Medewerkers van verzekeraar Achmea voeren individuele werkzaamheden thuis uit en komen naar kantoor voor samenwerking. Hoeveel dagen er op kantoor wordt gewerkt verschilt per medewerker. Achmea biedt zijn 14.000 werknemers de maximale onbelaste kilometervergoeding van 0,19 euro. “Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen rond de stijgende prijzen van brandstof en energie nauwlettend”, aldus een woordvoerster.

Bij telecombedrijf KPN werkt het personeel tussen de 80 en 90 procent van de tijd thuis. Volgende maand gaan de 8000 medewerkers naar verwachting 40 procent van de tijd op kantoor werken. “Dat betekent dat er nog niet zoveel wordt gereisd. Verder monitoren we de situatie van dag tot dag”, zegt een woordvoerder. Voor leaseauto’s stimuleert KPN het gebruik van elektrische auto’s en er komen geen nieuwe voertuigen bij die rijden op fossiele brandstoffen.

Chipmachinemaker ASML, met in Nederland 14.000 werknemers, laat weten zijn personeel nog steeds volop thuis te laten werken als dat mogelijk is. “We verwachten dat thuiswerken belangrijk blijft voor medewerkers”, zegt een woordvoerster. ASML heeft niet veel leaseauto’s maar heeft wel een nieuw beleid doorgevoerd waarbij de nadruk ligt op elektrische en hybride auto’s.

ING, met in Nederland zo’n 20.000 werknemers, laat medewerkers maximaal 50 procent van de tijd op kantoor werken. De bank wil met hybride werken tot een betere balans komen tussen werk en privé en ook bijdragen aan klimaatdoelstellingen door het aantal reisbewegingen terug te brengen. “Medewerkers kunnen zelf de keuze maken welk vervoermiddel voor hen het meest efficiënt en duurzaam is”, zegt een woordvoerder.

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland raden werkgevers en werknemers aan om in gesprek te gaan over de kwestie. “De huidige hoge brandstofprijzen vanwege de oorlog in Oekraïne voelen we helaas allemaal”, aldus een woordvoerder. Volgens de ondernemersverenigingen kunnen vaker thuiswerken en alternatieve manieren van vervoer oplossingen zijn. De vakbonden willen dat de reiskostenvergoeding van werknemers wordt verhoogd.