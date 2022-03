Just Eat Takeaway bezorgt met Gorillas Spaanse boodschappen

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway gaat samenwerken met flitsbezorger Gorillas voor de bezorging van boodschappen in Spanje. Het Nederlands-Engelse bedrijf werkt daarnaast samen met vier markten in Madrid, Barcelona, Alicante en Valencia. Daardoor kunnen klanten boodschappen bestellen van honderden kleine ondernemers die op die markten een kraam hebben.

Ruim 3 miljoen klanten van Just Eat in die vier steden kunnen hun boodschappen via de app van die dienst bestellen. Het van oorsprong Duitse Gorillas draagt dan zorg voor de bezorging van de bestellingen. Just Eat Takeaway wil de dienst snel naar andere grote steden in Spanje uitbreiden.

Maaltijdbezorgers als Just Eat Takeaway gaan in sommige markten de concurrentie aan met flitsbezorgers, maar doen ook investeringen in de nieuwe bezorgdiensten. Zo stak Delivery Hero geld in Gorillas. Dat bedrijf maakte donderdag bovendien bekend concurrent Frichti over te nemen. Het Franse Frichti is in eigen land en in Belgiƫ actief en blijft de eigen naam gebruiken. Met de overname krijgt Gorillas meer kennis over het opzetten van eigen merken en kant-en-klaarmaaltijden.