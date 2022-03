Nibud: bij laagste inkomens maatwerk nodig voor koopkracht

Om huishoudens met de laagste inkomens te ontzien bij de sterke prijsstijgingen voor energie is maatwerk nodig. Een generieke maatregel zoals de verlaging van de belasting op energie is niet genoeg, zegt directeur Arjan Vliegenthart van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Hij reageert op uitgelekte kabinetsplannen om de btw op energie te verlagen.

“Om de mensen die echt klem zitten te helpen, zal een combinatie nodig zijn van generieke maatregelen en specifieke maatregelen”, zegt Vliegenthart. “We kennen de details nog niet, maar generieke maatregelen nemen onmogelijk al het koopkrachtverlies weg. Daarvoor is energie te duur geworden.”

Gas en elektriciteit vallen nu onder het hoge btw-tarief van 21 procent, maar zouden tijdelijk onder het lage tarief van 9 procent gaan vallen. De korting op de accijnzen op benzine en diesel is nog onderwerp van discussie, bevestigden bronnen na berichtgeving van het AD. Daarnaast wil de regering de financiële hulp voor de allerarmste gezinnen nog eens met honderden euro’s verhogen. Eerder was daar al 200 euro per gezin voor uitgetrokken.

Vliegenthart benadrukt dat huishoudens die door de gas- en lichtrekening in de problemen komen baat hebben bij snelle hulp. “Algemeen beleid kan sneller worden doorgevoerd en maatwerk kost misschien meer tijd. Het kabinet lijkt dat laatste via de gemeentes te willen doen. Dat is op zich goed, maar dan moet er wel tempo worden gemaakt.”